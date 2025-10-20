Die Beteiligung des Bundes

Die IG Metall hat sich für eine Beteiligung des Bundes an TKMS ausgesprochen, konkrete Gespräche gebe es derzeit aber nicht. Die Bundesregierung hat jedoch in einer Sicherheitsvereinbarung ihren Einfluss geltend gemacht. Bei Verkäufen ab 25 Prozent der Anteile an sicherheitsrelevanten Gesellschaften steht dem Bund ein Vetorecht zu.