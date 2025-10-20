Die Aktionäre von Thyssenkrupp hatten die Verselbstständigung der Sparte Thyssenkrupp Marine Systems auf einer ausserordentlichen Hauptversammlung Anfang August beschlossen. Sie erhalten für jeweils 20 Thyssenkrupp-Aktien einen Anteilsschein an TKMS. Zugeteilt wurde am Freitag.
TKMS ist aus der Kieler Wert HDW (Howaldtswerke-Deutsche Werft AG) hervorgegangen, deren Ursprünge bis ins Jahr 1838 zurückreichen. Seit 2005 gehört die Werft zu Thyssenkrupp. Der ehemalige HDW-Überwasser-Schiffbau wurde ausgegliedert und firmiert heute unter dem Namen German Naval Yards.
TKMS ist nach eigenen Angaben Weltmarktführer für nicht-nuklear betriebene U-Boote, baut aber auch Fregatten und Korvetten. Das Unternehmen hat rund 8300 Mitarbeiter.
Rüstungstochter tritt aus dem Schatten
Jahrelang führte die Tochter Thyssenkrupp Marine Systems eher ein Schattendasein im Gesamtkonzern. Die Werften im Norden der Republik haben wenig Synergieeffekte mit dem grössten deutschen Stahlkonzern im Ruhrgebiet.
Das Interesse des Managements in der Essener Zentrale war begrenzt. Das Blatt hat sich inzwischen deutlich gewendet. Dank der weltweit steigenden Rüstungsausgaben platzen die Auftragsbücher des neuen Unternehmens TKMS aus allen Nähten.
Die Prognosen
Der Mutterkonzern Thyssenkrupp will am Wachstum des Unternehmens teilhaben und eine Mehrheit von 51 Prozent der Anteile behalten. Mittelfristig will TKMS den Umsatz jährlich um etwa zehn Prozent und die Ebit-Marge auf über sieben Prozent steigern.
Die Auftragsbücher sind mit 18,6 Milliarden Euro so prall gefüllt wie noch nie. TKMS will vom laufenden Geschäftsjahr 2025/26 (per 30. September) an zwischen 30 und 50 Prozent des Nettogewinns (nach dem Handelsgesetzbuch) als Dividende ausschütten. In den ersten neun Monaten 2024/25 erwirtschaftete TKMS einen Nettogewinn von 75,2 (Vorjahr: 62,1) Millionen Euro, bei einem Umsatz von 1,59 (1,41) Milliarden Euro.
Die Beteiligung des Bundes
Die IG Metall hat sich für eine Beteiligung des Bundes an TKMS ausgesprochen, konkrete Gespräche gebe es derzeit aber nicht. Die Bundesregierung hat jedoch in einer Sicherheitsvereinbarung ihren Einfluss geltend gemacht. Bei Verkäufen ab 25 Prozent der Anteile an sicherheitsrelevanten Gesellschaften steht dem Bund ein Vetorecht zu.
Sollen fünf Prozent oder mehr einer solchen Gesellschaft verkauft werden, verfügt der Bund über ein Vorkaufsrecht. Hinzu kommen Standortgarantien und das Vorschlagsrecht für eines der zehn Aufsichtsratsmitglieder von TKMS.
Konsolidierung in Deutschland und Europa
Mit der Abspaltung könnte eine Konsolidierung der Rüstungs- und Marine-Branche sowohl in Deutschland als auch in Europa einfacher werden. Insidern zufolge hatte die Düsseldorfer Waffenschmiede Rheinmetall schon vor Jahren ein Auge auf Thyssenkrupp Marine Systems geworfen - traf allerdings auf wenig Gegenliebe. Rheinmetall will nun die Rüstungsgeschäfte der Bremer Lürssen-Werft, Naval Vessels Lürssen (NVL), übernehmen.
TKMS-Chef Burkhard hat sich mehrfach für industrielle Partnerschaften und eine Konsolidierung des Marineschiffbaus ausgesprochen. Insidern zufolge hatte er dazu in der Vergangenheit etwa Gespräche mit dem italienischen Konkurrenten Fincantieri geführt. Zu den grossen europäischen Playern gehören auch die französische Naval Group und Saab aus Schweden.
