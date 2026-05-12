Lopez hat dem Stahlgeschäft, dem ⁠früheren Kern des Ruhrkonzerns, einen tiefgreifenden Umbau verordnet. Klar ist bereits, dass zur ​Sanierung des Geschäfts in den ⁠kommenden Jahren bis zu 11.000 der rund 26.000 Stellen der Sparte gestrichen oder ausgelagert werden. Dies verursacht aber hohe Kosten, etwa für ‌Abfindungen. In der Vergangenheit waren Versuche, das Stahlgeschäft zu verkaufen, es in ein Gemeinschaftsunternehmen einzubringen oder an die Börse zu gehen, gescheitert. Lopez selbst hatte aber erst vor Wochen gesagt, Fortschritte bei der Neuausrichtung machten Thyssenkrupp Steel ‌wieder attraktiver: «Jetzt machen wir den Stahl fit für die Zukunft – ob mit oder ohne Jindal.» ​Im Zuge des Umbaus will sich der Konzern auch von Anteilen an der Hüttenwerke Krupp Mannesmann (HKM) trennen. Diese sollen an den bisherigen Partner Salzgitter gehen. «Mit dem geplanten Verkauf der HKM-Anteile von Thyssenkrupp Steel an Salzgitter vollziehen wir einen wichtigen Schritt, um das Stahlgeschäft wettbewerbsfähig aufzustellen», sagte Lopez.