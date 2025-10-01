Es komme jetzt auf sehr viele Elemente an, sagte Henne. «Nicht nur die Arbeitnehmervertreter sagen, Stahl ist Zukunft, das sagen wir auch. Und deswegen setzen wir auf eine nachhaltige Lösung für die Stahlproduktion in Deutschland.» Es gehe natürlich um den Preis und um das Best-/Fair-Owner-Prinzip mit der Arbeitnehmervertretung. «All diese Elemente werden wir respektieren und systematisch auf den Tisch bringen und diskutieren.»