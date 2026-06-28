Für die kommende Partie zwischen Portugal und Kroatien in Toronto lag der Durchschnittspreis für das günstigste Ticket am Sonntag bei 3225 Dollar, wie Daten der Preisbeobachtungs-Website Ticketdata zeigten. Dies ist der höchste Preis für ein Spiel des Sechzehntelfinales. Bei der Begegnung in Kanada stehen sich am Dienstag die beiden ehemaligen Real-Madrid-Teamkollegen Cristiano Ronaldo und Luka Modric gegenüber. Die Preise verdoppelten sich nach dem Unentschieden Portugals gegen Kolumbien, wodurch die Paarung feststand. Ticketdata erfasst Angebote von Plattformen wie StubHub und Vivid.
Der Preisanstieg verdeutlicht die Auswirkungen des von der Fifa in diesem Jahr eingeführten dynamischen Preissystems, bei dem sich die Preise der Nachfrage anpassen. Dieses Verfahren ist bei US-Konzerten und Sportveranstaltungen üblich und trieb in der Gruppenphase Ticketpreise auf über 1000 Dollar. Eine frühere Analyse der Nachrichtenagentur Reuters zeigte bereits, dass die hohen Preise für Eintrittskarten und Unterkünfte die Weltmeisterschaft für Menschen mit geringerem Einkommen unerschwinglich machen, wodurch sich eine veränderte Zusammensetzung der WM-Besucher abzeichnet. Der Weltfussballverband Fifa rief die Fans dazu auf, ausschliesslich die verbandseigene Plattform für den Wiederverkauf zu nutzen, da ausschliesslich dort eine ordnungsgemässe Zustellung garantiert werden könne.
(Reuters)