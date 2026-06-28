Der Preisanstieg ​verdeutlicht die Auswirkungen des von der Fifa in ​diesem Jahr eingeführten dynamischen ​Preissystems, bei dem sich die Preise der Nachfrage anpassen. Dieses Verfahren ‌ist bei US-Konzerten und Sportveranstaltungen üblich und trieb in der Gruppenphase Ticketpreise auf über 1000 Dollar. Eine frühere Analyse der ​Nachrichtenagentur ​Reuters zeigte bereits, dass ⁠die hohen Preise für Eintrittskarten und ​Unterkünfte die Weltmeisterschaft für Menschen ⁠mit geringerem Einkommen unerschwinglich machen, wodurch sich eine ‌veränderte Zusammensetzung der WM-Besucher abzeichnet. Der Weltfussballverband Fifa rief die Fans dazu auf, ausschliesslich die verbandseigene Plattform ‌für den Wiederverkauf zu nutzen, da ausschliesslich dort ​eine ordnungsgemässe Zustellung garantiert werden könne.