Gerade 29 Seiten widmet es der finalen Phase des Untergangs zwischen Oktober 2022 und März 2023, mit praktisch keinen neuen Erkenntnissen. Der Phase Thiam werden dagegen 60 Seiten eingeräumt, und es ist offensichtich, dass Thiam die Gelegenheit nutzte, sich ins rechte Licht zu rücken: Autor Mavin, der nie in der Schweiz gelebt hat, übernimmt willfährig die Sichtweise, dass «Ausländerfeindlichkeit, Rassismus und Snobismus» die Gründe für die Kritik an Thiam seien. Belege: Fehlanzeige. Dass er an dem CS-Aus keine Schuld trage, hatte Thiam bereits vier Tage nach dem Aus in der «Financial Times» behauptet.