Die Ankündigung Deutschlands, in den kommenden Jahren rund 500 Milliarden Euro in die Infrastruktur zu investieren, verhalf dem Titel zu neuen Höhen. So knackten die Titel Mitte Mai das Mehrjahreshoch bei 598 Franken. Auch eine Analystin von Jefferies nimmt das Konjunkturpaket als Antrieb wahr: «Der Sanitärtechnikkonzern ist ein klarer Gewinner der sich aufhellenden Baukonjunktur in Europa.» Ebenfalls hat Geberit einen exzellenten Ruf in der Branche - sowie überdurchschnittliche Margen, hohe Ausschüttungen an Aktionäre und ein solider freier Cashflow.