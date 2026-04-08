Strasse von Hormus ein zentraler Streitpunkt

Ein zentraler Streitpunkt für die kommenden Verhandlungen ist die Strasse von Hormus. Trump erklärte auf seiner Online-Plattform Truth Social, die US-Streitkräfte würden ihre Angriffe auf den Iran für zwei Wochen aussetzen, sofern die Islamische Republik ‌einer vollständigen, sofortigen und sicheren Öffnung der Meerenge zustimme. Der iranische Aussenminister Abbas Araghtschi teilte dagegen mit, eine sichere Durchfahrt sei für zwei Wochen in Abstimmung mit den iranischen Streitkräften und unter Berücksichtigung technischer Einschränkungen möglich. Vor der ​Einigung auf die Waffenruhe hatte ein ranghoher iranischer Insider erklärt, sein Land werde ​Durchfahrtsgebühren für Schiffe in der internationalen Wasserstrasse verlangen.