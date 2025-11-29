Der Aufsichtsrat zeigte sich angesichts Bollingers Kosteneinsparungsprogramm, das auch erhebliche Stellenstreichungen umfasst, nicht überrascht über die gesunkene Mitarbeitermotivation, so eine der Quellen. Dies ist jedoch nur die jüngste einer Reihe von Problemen für Bollinger, der inmitten zweier turbulenter Jahre bei der Bank versucht, die Ausgaben zu senken und die Einnahmen zu steigern. Bolliger übernahm im Januar dieses Jahres den CEO-Posten, nachdem Verluste im Zusammenhang mit der Benko-Immobilieninsolvenz im Jahr 2023 den Gewinn halbiert und zum Ausscheiden seines Vorgängers Philipp Rickenbacher geführt hatten. „