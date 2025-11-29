Das Gremium unter Vorsitz von Noel Quinn bat Bollinger in einer Sitzung im vergangenen Monat, die Gründe für die in der jüngsten Mitarbeiterbefragung zum Ausdruck gekommene niedrige Mitarbeitermotivation zu erläutern, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichteten. Der Verwaltungsrat forderte Bollinger ausserdem auf, darzulegen, welche Massnahmen er zur Verbesserung der Kennzahlen plant. Die Personen baten um Anonymität, da es sich um eine vertrauliche Angelegenheit handelte.
Der Aufsichtsrat zeigte sich angesichts Bollingers Kosteneinsparungsprogramm, das auch erhebliche Stellenstreichungen umfasst, nicht überrascht über die gesunkene Mitarbeitermotivation, so eine der Quellen. Dies ist jedoch nur die jüngste einer Reihe von Problemen für Bollinger, der inmitten zweier turbulenter Jahre bei der Bank versucht, die Ausgaben zu senken und die Einnahmen zu steigern. Bolliger übernahm im Januar dieses Jahres den CEO-Posten, nachdem Verluste im Zusammenhang mit der Benko-Immobilieninsolvenz im Jahr 2023 den Gewinn halbiert und zum Ausscheiden seines Vorgängers Philipp Rickenbacher geführt hatten. „
«Der Verwaltungsrat unterstützt unsere Strategie und die von uns ergriffenen schnellen Massnahmen zur Bewältigung der Altlasten, einschliesslich der Wiederherstellung eines positiven operativen Leverage», erklärte ein Sprecher der Bank auf Anfrage. «Julius Bär ist weiterhin bestrebt, der bevorzugte Arbeitgeber im Bereich Vermögensverwaltung zu sein.»
Die Ergebnisse der Mitarbeiterbefragung verschlechterten sich insbesondere im März und blieben den ganzen Sommer über niedrig, so eine der beteiligten Personen. Die Bank kündigte Anfang Februar mehrere hundert Stellenstreichungen und eine drastische Verkleinerung des Vorstands an, zeitgleich mit der Einleitung einer formellen Untersuchung der Benko-Affäre durch die Finanzmarktaufsicht Finma. Die Finma-Untersuchung ist noch im Gange, ein klarer Zeitplan für ihren Abschluss ist nicht absehbar.
Bollinger erklärte diese Woche in einem Investoren-Update, es sei weiterhin unklar, wann die Bank die Dividendenzahlungen an die Aktionäre wieder aufnehmen könne. Der Aktienkurs der Bank ist in diesem Jahr leicht gefallen, während ein Vergleichsindex europäischer Banken um mehr als 50 Prozent gestiegen ist.
Noel Quinn, der ehemalige CEO von HSBC, wurde im Februar zum Verwaltungsratspräsidenten ernannt und übernahm das Amt im Mai. Bollinger hat zudem mehrere Führungskräfte ernannt, um die Risikokultur des Unternehmens zu verbessern und gleichzeitig Kosten zu senken. Seit seinem Amtsantritt wurden auch mehrere Markt- und Geschäftsbereichsleiter ausgetauscht.
Das Unternehmen zieht sich aus dem Private-Debt-Geschäft zurück, das im Zentrum der Benko-Verluste stand, und hat Abschreibungen und höhere Rückstellungen für verschiedene Immobilienkredite in Höhe von insgesamt 280 Millionen Franken angekündigt. An seinem ersten Tag bei Julius Bär sagte Bollinger den Mitarbeitern, sie sollten keine Scheu haben, sich zu äussern und ihn zu kontaktieren, falls es Verbesserungsbedarf gäbe. Er erhielt mehr als 1000 E-Mails, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichteten.
