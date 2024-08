Die Aktien des Zugbauers Stadler Rail verlieren am Donnerstag 0,6 Prozent und notieren bei 26,75 Franken, während der Gesamtmarkt, gemessen am Swiss Performance Index (SPI), auf der Stelle tritt. Bereits am Mittwoch hatte der Titel im Nachgang der Präsentation der Halbjahreszahlen bis 5 Prozent verloren. Die Aktie schloss schliesslich 2,5 Prozent tiefer.