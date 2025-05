Wie in den Vorjahren bleibt der Preis dabei wichtigste Entscheidungskriterium für die Wahl eines neuen Heims: 61 Prozent setzten ihn an erster Stelle, gefolgt von Faktoren wie Aussenbereich, Helligkeit und Grundriss. Ökologische Aspekte hätten dagegen im Vergleich zu den Vorjahren an Bedeutung verloren, so die Studie.