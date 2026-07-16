Mangellage droht nicht

Ein Mangel an Mineralölprodukten ist aber nicht zu befürchten, wie Ueli Bamert, Mediensprecher von Avenergy Suisse, dem Wirtschaftsverband für flüssige Brenn- und Treibstoffe, zu AWP sagte. So würden nur 22 Prozent der Mineralölimporte über den Rhein transportiert. Hinzu kämen 31 Prozent über Schiene und der Löwenanteil von 41 Prozent über Pipelines aus Südfrankreich in die Schweiz. Der Rest kommt über die Strasse ins Land.