Seit Bekanntwerden der Software-Probleme hat der Arbonia-Titel 66 Prozent an Wert verloren und notiert unter den Werten aus dem Jahr 1990. Trotz rekordtiefem Aktienkurs und Sorgen in Deutschland gibt es aber auch Lichtblicke. Das Geschäft hat sich im Jahr 2026 in den übrigen europäischen Märkten solide respektive gut entwickelt. Für die Gesellschaften ausserhalb der deutschen Tochter Garant erwartet der Konzern für das Gesamtjahr 2026 eine Ebitda-Steigerung von mehr als 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr.