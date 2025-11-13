Kühne+Nagel hatte ein schwieriges zweites Quartal hinter sich. Auf den Weltmeeren wurden wegen der Zölle des US-Präsidenten Donald Trump weniger Waren verschifft, was zu Überkapazitäten führte und in der Folge zu einem Preiszerfall. Der Bereich Seefracht, der mit Abstand grösste innerhalb von Kühne+Nagel, schrieb nicht einmal mehr die Hälfte des Vorjahresgewinns.