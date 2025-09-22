Die Valoren von Ypsomed fallen um 8,8 Prozent auf 376,50 Franken und sind zum Wochenauftakt so schwach wie keine andere Aktie des Swiss Performance Index (SPI). Sie erfahren damit einen weiteren Rückschlag, nachdem sie schon Ende Juni innert Tagen von 436 auf 381,50 Franken abgestützt waren. Hintergrund des damaligen Kursverlusts waren Negativmeldungen aus dem Branchenumfeld: Das Pharmaunternehmen Novo Nordisk hatte den Ausblick für das Gesamtjahr gesenkt, die Aktie brach ein und riss jene von Ypsomed offensichtlich mit.