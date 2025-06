Swatch sei aufgrund seiner unklaren Geschäftsstrategie weiterhin das am schwierigsten zu prognostizierende Unternehmen, schreibt die UBS-Expertin. Demnach scheine das Unternehmen sich in manchen Jahren den Schwerpunkt auf den Buchgewinn zu legen und erwähnt die Überproduktion, wodurch die durchschnittlichen Kosten pro Einheit gesenkt, aber überschüssige Lagerbestände in der Bilanz anfallen würden. Wiederum in anderen Jahren würde sich Swatch auf die Generierung von Cashflow konzentrieren, wodurch sich die volatile Cash Conversion Ratio ergebe, so die Analystin.