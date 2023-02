So sei die Regierung auf den stellvertretenden Gouverneur der Bank of Japan (BoJ), Masayoshi Amamiya, zugegangen, wie die japanische Wirtschaftszeitung "Nikkei" am Sonntag unter Berufung auf Regierungskreise berichtete. Amamiya gestaltet die Geldpolitik des Landes seit vielen Jahren mit und gilt als ein Vertrauter des aktuellen BoJ-Chefs Haruhiko Kuroda, der seine Amtszeit im April beenden wird. Sein Nachfolger steht vor der Herausforderung, die ultralockere Geldpolitik des Landes zumindest ein wenig zu straffen und damit der zuletzt stark gestiegenen Inflation zu begegnen.