TikTok hat in den USA 170 Millionen Nutzer, das ist etwa die Hälfte der Bevölkerung. Die vor allem bei Jugendlichen beliebte App steht wegen ihrer Nähe zur Regierung in Peking in zahlreichen Ländern unter Spionageverdacht. Das Unternehmen und die chinesische Behörden haben diese Vorwürfe mehrfach zurückgewiesen. Im April wurde ein Gesetz verabschiedet, dass einen Verkauf oder ein Verbot der App bis Januar erzwingt.