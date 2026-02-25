Die Bewertung der TikTok-Mutter ByteDance ist Insidern zufolge deutlich auf ‌550 Milliarden ⁠Dollar gestiegen. Diese Summe liege einem geplanten Anteilsverkauf ⁠des Finanzinvestors General Atlantic zugrunde, sagten zwei mit der ‌Angelegenheit vertraute Personen. Dies wäre ein ‌Anstieg um 66 ​Prozent im Vergleich zum Aktienrückkauf durch ByteDance im vergangenen Sommer. Damals lag die Bewertung bei 330 Milliarden Dollar.