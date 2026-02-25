Die Bewertung der TikTok-Mutter ByteDance ist Insidern zufolge deutlich auf 550 Milliarden Dollar gestiegen. Diese Summe liege einem geplanten Anteilsverkauf des Finanzinvestors General Atlantic zugrunde, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen. Dies wäre ein Anstieg um 66 Prozent im Vergleich zum Aktienrückkauf durch ByteDance im vergangenen Sommer. Damals lag die Bewertung bei 330 Milliarden Dollar.
General Atlantic war 2017 bei dem chinesischen Konzern eingestiegen, als dieser etwa 20 Milliarden Dollar wert war. Das Volumen des aktuellen Anteilsverkaufs blieb zunächst unklar. Der Finanzinvestor wollte sich zu diesem Thema nicht äussern. ByteDance war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.
ByteDance ist gemessen am Umsatz der weltgrösste Betreiber von Online-Netzwerken. Im vergangenen Jahr überholte der Konzern die Facebook-Mutter Meta. Schätzungen zufolge erwirtschaftete ByteDance 2025 einen Gewinn von 48 Milliarden Dollar. Vor einigen Wochen hatte das Unternehmen auf politischen Druck hin das US-Geschäft von TikTok in ein Gemeinschaftsunternehmen ausgelagert, an dem internationale Unternehmen die Mehrheit halten.
(Reuters)