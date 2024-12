Um ein drohendes Aus in den USA in letzter Minute noch zu verhindern, zieht Tiktok vor das Oberste Gericht der Vereinigten Staaten. Die Kurzvideo-App und ihr Mutterkonzern ByteDance reichten am Montag einen Eilantrag ein. Einem im April in Kraft getretenen US-Gesetz zufolge muss die Video-App bis zum 19. Januar den Besitzer wechseln. Ansonsten wird TikTok landesweit gesperrt. In den USA hat die Plattform 170 Millionen Nutzer, etwa die Hälfte der Bevölkerung. ByteDance würde Insidern zufolge den US-Dienst lieber dichtmachen als sich von ihm zu trennen.