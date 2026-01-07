Die Vereinbarung solle helfen, die Kosten für die spezielle Mobilfunkinfrastruktur, den sogenannten Standalone-5G-Standard, zu senken, sagten drei mit der Angelegenheit vertraute Personen am Mittwoch.
Der italienische Telekommunikationssektor leidet unter einem starken Preiswettbewerb. Durch die Kooperation könnten TIM und der Swisscom-Tochter Fastweb über einen Zeitraum von zehn Jahren jeweils 250 bis 300 Millionen Euro einsparen, sagte einer der Insider.
Das intern «Prism» genannte Projekt ziele auf Städte mit weniger als 35'000 Einwohnern ab und umfasse aktive Netzkomponenten wie Antennen und Basisstationen. Eine Einigung solle bis Anfang März erzielt werden, hiess es weiter.
Die Unternehmen lehnten eine Stellungnahme ab.
(Reuters)