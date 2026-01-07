​Die Vereinbarung solle helfen, die ‌Kosten für die ‌spezielle Mobilfunkinfrastruktur, den sogenannten Standalone-5G-Standard, zu senken, sagten drei mit der Angelegenheit vertraute Personen am Mittwoch.

Der italienische Telekommunikationssektor ⁠leidet unter einem starken Preiswettbewerb. Durch die Kooperation könnten TIM und der Swisscom-Tochter Fastweb über einen ​Zeitraum von zehn Jahren jeweils ‌250 bis 300 Millionen ‍Euro einsparen, sagte einer der Insider.

Das ​intern «Prism» genannte Projekt ziele auf Städte mit weniger als 35'000 Einwohnern ab und ‌umfasse aktive Netzkomponenten wie ⁠Antennen und Basisstationen. ‌Eine Einigung solle bis Anfang März erzielt werden, hiess ‍es weiter.

Die Unternehmen lehnten eine Stellungnahme ab.

(Reuters)