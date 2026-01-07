Der italienische Telekommunikationssektor ⁠leidet unter einem starken Preiswettbewerb. Durch die Kooperation könnten TIM und der Swisscom-Tochter Fastweb über einen ​Zeitraum von zehn Jahren jeweils ‌250 bis 300 Millionen ‍Euro einsparen, sagte einer der Insider.