Konkubinatspaare sollten erst recht vorsorgen

Immer mehr Eltern leben zudem in einem Konkubinat und gerade hier sind die Vorsorgerisiken für Frauen noch grösser: Bei einer Trennung werden AHV und Pensionskasse nicht geteilt. Deshalb sollten unverheiratete Mütter in Teilzeitarbeit, wenn möglich voll in die Säule 3a einzahlen und für die Lücke in der Pensionskasse idealerweise eine Säule 3b aufbauen. Wer mehr Arbeit für die Familie leistet, sollte dies vom Partner zumindest über den Vorsorgeaufbau ausgeglichen kriegen. Wichtig ist aber, dass man dies im Rahmen eines Konkubinatsvertrags verbindlich festhält.