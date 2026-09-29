Gegen 9.15 Uhr rutschen die PS von Lindt um 8,2 Prozent auf 7845 Franken ab. Damit wurde das Tief von Anfang September bei 8255 nochmals klar unterboten und die Aktie fällt auf den Stand von Februar 2021. Auch Barry Callebaut werden in Sippenhaft genommen und verlieren 2,3 Prozent auf 1083 Franken. Der Gesamtmarkt gemessen am Midcap-Index SMIM liegt mit 0,4 Prozent ebenfalls leicht im Minus.