Der Betriebsgewinn (EBITDA) nahm um gut 21 Prozent auf 23,6 Millionen Franken ab. Es verblieb ein Reingewinn von 7,7 Millionen Franken - im Vorjahr waren es noch 15,0 Millionen. Die Dividende soll unverändert bei 80 Rappen je Aktie bleiben.