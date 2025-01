Der Start ins neue Geschäftsjahr sei ausgezeichnet gewesen, hiess es weiter. Der Ansturm über die Festtage, an denen viele Gäste dem Hochnebel im Flachland entflohen seien und am Titlis perfekte Bedingungen und Bilderbuchwetter genossen hätten, bescherten dem Unternehmen einen neuen Rekord an Ersteintritten und Umsatz. Auch der Buchungsstand in den Beherbergungsbetrieben stimmen zuversichtlich für den weiteren Verlauf der Wintersaison.