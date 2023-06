Der Betriebsertrag kletterte in der Periode von November 2022 bis April 2023 um 25 Prozent auf 35,5 Millionen Franken, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Davon entfielen 24,0 Millionen (+23%) auf den Ertrag des Bahnbetriebs. Da im Gegensatz zum Vorjahr in diesem Winter uneingeschränkt Gäste in den Gastronomiebetrieben bewirtet werden konnten, stiegen auch die Erträge in den Restaurants und Hotels um rund ein Drittel auf 7,9 Millionen.