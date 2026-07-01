Reingewinn halbiert

Trotz der tieferen Frequenzen konnte die Gesellschaft den Betriebsertrag um 1,1 Prozent auf 43,2 Millionen Franken steigern. Der Verkehrsertrag als wichtigste Einnahmequelle legte um 1,2 Prozent auf 28,0 Millionen Franken zu. Aufgrund höherer Kosten ging das EBITDA jedoch um gut 10 Prozent auf 10,1 Millionen Franken zurück und unter dem Strich halbierte sich der Reingewinn gegenüber dem Vorjahr nahezu auf 1,68 Millionen Franken.