Um einer Erhöhung der Vermögenssteuer in seiner Heimat zu entgehen, verliess der Immobilienmagnat Tord Kolstad vor zwei Jahren Norwegen. Doch die Bedrohung ist ihm in den Süden gefolgt. In der Schweiz, Kolstads neuer Heimat, tobt derzeit eine hitzige Debatte über eine Erbschaftssteuer für Superreiche. Der Vorschlag, die Hälfte jedes vererbten Vermögens einzubehalten, das über 50 Millionen Franken hinausgeht, hat dazu geführt, dass Milliardäre und Unternehmer öffentlich damit drohen, das Land zu verlassen.