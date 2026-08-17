Susanne Brandenberger tritt per Ende Mai 2027 aus dem neunköpfigen Gremium der TKB zurück. Grund für den Abgang ist eine «berufliche Neuorientierung», wie die Bank am Montag mitteilte. Brandenberger gehört dem Bankrat seit 2016 an. Seit Mitte 2017 leitet sie den Risiko- und Prüfungsausschuss der Bank.