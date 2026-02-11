Im ersten Quartal lag der Umsatz bei 545 ​Millionen Euro nach 550 ​Millionen vor Jahresfrist. ​Mit einem Betrag von 26 Millionen ‌Euro fuhr der Konzern ein stabiles bereinigtes Ebit ein. Die Ebit-Marge ​verbesserte ​sich auf ⁠4,8 Prozent nach ​4,7 Prozent. Sie ⁠soll im laufenden Jahr ‌auf über sechs Prozent zulegen.