Die Erlöse von TKMS sollten gegenüber dem ‌Vorjahr um zwei ‌bis fünf ​Prozent steigen, teilte die Thyssenkrupp-Tochter am Mittwoch mit. Bislang hatte TKMS ein Wachstum von ein bis ‌zwei Prozent erwartet.

Im ersten Quartal lag der Umsatz bei 545 ​Millionen Euro nach 550 ​Millionen vor Jahresfrist. ​Mit einem Betrag von 26 Millionen ‌Euro fuhr der Konzern ein stabiles bereinigtes Ebit ein. Die Ebit-Marge ​verbesserte ​sich auf ⁠4,8 Prozent nach ​4,7 Prozent. Sie ⁠soll im laufenden Jahr ‌auf über sechs Prozent zulegen.