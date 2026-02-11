Die Erlöse von TKMS sollten gegenüber dem Vorjahr um zwei bis fünf Prozent steigen, teilte die Thyssenkrupp-Tochter am Mittwoch mit. Bislang hatte TKMS ein Wachstum von ein bis zwei Prozent erwartet.
Im ersten Quartal lag der Umsatz bei 545 Millionen Euro nach 550 Millionen vor Jahresfrist. Mit einem Betrag von 26 Millionen Euro fuhr der Konzern ein stabiles bereinigtes Ebit ein. Die Ebit-Marge verbesserte sich auf 4,8 Prozent nach 4,7 Prozent. Sie soll im laufenden Jahr auf über sechs Prozent zulegen.