Das Verfahren sei aktuell vor dem obersten Arbeitsgericht Brasiliens hängig. Man verurteile «alle Formen von Menschenrechtsverletzungen in der Kakaolieferkette sowie alle Praktiken, die Kinder und Erwachsene ausbeuten oder sie schädlichen beziehungsweise gefährlichen Bedingungen aussetzen, aufs Schärfste», zitierte Tamedia eine Stellungnahme der Zentrale von Barry Callebaut in Zürich.