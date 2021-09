Die mit dem Solana-Netzwerk verbunde Kryptowährung SOL ist auf den siebten Platz der zehn grössten virtuellen Münzen der Welt aufgestiegen. Optimismus darüber, dass die Blockchain ein langfristiger Konkurrent für weitaus grössere Netzwerk Ethereum sein könnte, haben den Kurs des Token zuletzt stark befeuert.

So hat sich der SOL-Token innerhalb von etwa drei Wochen verdreifacht und laut CoinGecko nun einen Marktwert von mehr als 41 Milliarden Dollar. Befürworter preisen vor allem die hohe Geschwindigkeit und die niedrigeren Kosten von Transaktionen auf der Solana-Blockchain für DeFi-Anwendungen (Dezentrale Finanzen), bei denen bisher Ethereum dominiert.

Kursentwicklung des SOL-Tokens in den letzten zwölf Monaten, Grafik: CoinGecko.

"Solana hat ein wachsendes Ökosystem, es werden Projekte darauf aufgebaut und profitiert enorm von der Manie, die in NFTs (Non-Fungible Token) stattfindet", schreibt Antoni Trenchev, Mitbegründer des Krypto-Kreditgebers Nexo, in einer E-Mail. Ein NFT ist ein "nicht ersetzbares" digital verschlüsseltes Objekt, das zum Beispiel für den Handel mit digitalen Sammlerstücken verwendet wird. Zudem sei die Unterstützung der Krypto-Persönlichkeit Sam Bankman-Fried - Chef der Krypto-Börse FTX - hilfreich.

Solana bezeichnet sich selbst als die schnellste Blockchain der Welt. Laut Angaben auf der Website liegen die durchschnittlichen Kosten pro Transaktion bei 0,00025 Dollar. Im Juni gab das Unternehmen bekannt, dass es 314 Millionen Dollar im Rahmen einer Finanzierungsrunde erhalten habe. Unter den Investoren befinden sich laut Mitteilung Bankman-Frieds Alameda Research Research, die Risikokapitalfirma Andreessen Horowitz, Polychain Capital sowie CoinShares.

Ende letzten Monats ging der mit Jump Trading verbundene Krypto-Marktdatenanbieter Pyth Network auf dem Solana-Netzwerk live, eine Entwicklung, die die Welt der dezentralisierten Finanzen stärken soll. Es ist geplant, dass es bald in der Lage sein wird, Marktdaten über das sogenannte Wormhole Network zu übertragen. "Es wird zu gross, um es zu ignorieren, und bietet eine andere Smart-Contract-Lösung als Ethereum", schreibt Jonathan Cheesman, Leiter des ausserbörslichen und institutionellen Vertriebs bei FTX, in einer E-Mail.

Sogenannte Altcoins (Alternative Coins) wie SOL von Solana, ADA von Cardano und Binance Coin sind in den letzten Wochen stark angestiegen und haben die Top-Token Bitcoin und Ether während des allgemeinen Comebacks von Kryptowährungen stärker ins Rampenlicht getreten. Bitcoin hat sich ebenfalls erholt und kam am Montag nahe an die 52'000-Dollar-Marke heran. Skeptiker argumentieren, dass die technologischen Upgrades, die einige Token antreiben, das Ausmass der Rallye nicht rechtfertigen könnten.

(Bloomberg/cash)