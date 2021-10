Er hat es wieder getan. Erst im Frühjahr hatte Tesla-Chef Elon Musk mit einigen Tweets die Spass-Kryptowährung Dogecoin zu einer Kursexplosion verholfen. Jetzt hat der reichste Mensch der Welt ein neues Ziel ausgemacht: Shiba Inu. Der Dogecoin-Konkurrent ist innert kurzer Zeit unter die Top-20 der grössten Kryptowährung der Welt aufgestiegen und hat sich in der letzten Woche mehr als verdreifacht. Zumindest zum Teil angeheizt wurde die Rally von einem jüngsten Tweet Elon Musks über seinen eigenen Welpen.

Der SHIB-Token, der sich um eine japanische Jagdhunderasse dreht, ist laut CoinGecko-Preisberechnung in den letzten 24 Stunden um weitere 69 Prozent gestiegen und erreicht damit einen Marktwert von über 10 Milliarden Dollar.

Die Gewinne kamen inmitten einer breiten Rallye bei den wichtigsten Cyber-Währungen – unterstützt durch günstige saisonale Faktoren, positive technische Chartsignale und eine fehlende Einmischung der US-Notenbank Federal Reserve. Der SHIB-Anstieg von 330 Prozent in der letzten Woche hat die Performance von Bitcoin und Ether, den beiden grössten Token, deutlich in den Schatten gestellt. Beide sind im selben Zeitraum lediglich um etwas mehr als 20 Prozent gestiegen.

Ein Tweet von Elon Musk am späten Sonntagabend US-amerikanischer Zeit mit dem Bild eines Hundes und dem Kommentar "Floki Frunkpuppy" hatte die Rally von SHIB befeuert. Der Tweet ist eine Art Fortsetzung vergangener Tweets wie etwa aus dem Juni, in dem es hiess: "Mein Shiba Inu wird Floki heissen", oder auf einen Tweet im letzten Monat, in dem es hiess: "Floki ist da."

Shiba Inu wurde letztes Jahr von einer anonymen Person namens Ryoshi gegründet. Die Website des Coins bezeichnet ihn als "dezentrales Meme-Token, das sich zu einem lebendigen Ökosystem entwickelt hat". Es scheint, dass er in Anlehnung an Dogecoin ins Leben gerufen wurde, eine Kryptowährung, die 2013 als Scherz geschaffen wurde - ebenfalls mit einem Shiba Inu-Meme - aber seitdem zu einem beliebten Token geworden ist.

Floki has arrived pic.twitter.com/2MiUKb91FT — Elon Musk (@elonmusk) September 12, 2021

(Bloomberg/cash)