Warum ist der Tomahawk eine so starke Waffe?

Der Tomahawk ist ein Langstrecken-Marschflugkörper, mit dem Ziele tief im Landesinneren angegriffen werden können. Er wird mit konventionellen Sprengköpfen ausgestattet und kann von Land oder von See aus gestartet werden. Die präzisionsgelenkte Waffe kann Ziele in einer Entfernung von 1600 Kilometern treffen, selbst bei stark verteidigtem Luftraum. Der Tomahawk ist 6,10 Meter lang, hat eine Tragflächenspannweite von 2,60 Metern und wiegt rund 1,5 Tonnen.