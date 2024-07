Wegen der schwächelnden Autokonjunktur habe das wichtige Geschäft mit Fahrzeug-Navigationssystemen gelitten, teilte das in den Niederlanden ansässige TomTom am Montag mit. Der Betriebsverlust sei im abgelaufenen Quartal mit 5,2 Millionen Euro deutlich höher ausgefallen, als Analysten erwartet hatten. Im Vorjahr stand ein Fehlbetrag von 3,6 Millionen Euro in den Büchern.