Dennoch bleiben die USA ein attraktives Ziel für Investitionen, sie haben weiterhin die grösste Volkswirtschaft. Auf der anderen Seite gibt es die Einmischungen von Trump in die Wirtschaft. Führt das unter dem Strich bei Ihren Kunden dazu, sich von den USA abzuwenden?

Ich denke, dass die Abhängigkeit vom US-Markt langfristig abnehmen wird, weil die Menschen auf lange Frist erkennen werden, dass die USA viel Schaden angerichtet haben. Sie investieren nicht in erneuerbare Energien, sie holen nicht die besten Talente an die Universitäten. Es wird immer schwieriger, die besten Talente für Spitzenpositionen zu gewinnen. Es werden viele Entscheidungen getroffen, die die Vereinigten Staaten als Partner und als Investitionsziel langfristig weniger attraktiv machen, auch wenn die US-Wirtschaft derzeit sehr gut läuft und ihr Innovationspotenzial sowie ihre Unternehmer die besten der Welt sind. Wenn man jedoch aktiv kurzfristige Massnahmen ergreift, um andere Menschen abzuschrecken, werden diese Entscheidungen treffen, die letztendlich kostspielig sind. Ich meine, die USA sind nicht das mächtigste Land der Welt, nur weil sie über ein starkes Militär und eine starke Wirtschaft verfügen. Es liegt auch daran, dass andere Länder ihnen vertrauen. Andere Länder schliessen sich ihnen eher an; die Nato funktionierte besser als der Warschauer Pakt, weil die Länder den Vereinigten Staaten vertrauen. Mit einem Zwangsmodell erreicht man weniger. Es ist teurer. Es ist schwieriger.