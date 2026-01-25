Ian Bremmer ist Gründer der Beratungsfirma Eurasia Group und regelmässiger Teilnehmer des WEF. Bremmer berät Firmenchefs darin, geopolitische Risiken zu verstehen und die richtigen Schlüsse für ihr Unternehmen zu ziehen.
Herr Bremmer, Sie müssen der glücklichste Mensch hier am WEF sein, denn der Beratungsbedarf für Firmen mit Blick auf geopolitische Risiken war nie grösser angesichts der komplizierten Lage heute.
Ich würde mir wünschen, die Lage wäre etwas weniger kompliziert, denn am Ende des Tages hängt unser aller Wohl davon ab, und das ist wichtiger als die Tatsache, wie es meiner Firma geht. Aber Sie haben recht, es ist der richtige Moment, sich auf Geopolitik zu fokussieren.
Was sollen Unternehmer in dieser Lage tun – die Welt teilt sich immer stärker in Blöcke auf, die Geschäfte der Unternehmen sind dagegen weiterhin global?
Sie sichern sich ab, wie es etwa die Kanadier mithilfe der Chinesen tun. Kanadas Premierminister Mark Carney reiste gerade nach Peking und Kanada und ist nun ein eher strategischer Partner Chinas. Kanada wird in diesem Kontext Investitionen im Automobilbereich akzeptieren und dort die Zölle senken, während die Chinesen ihre Zölle auf Sojabohnen und andere Produkte senken. Ich meine, es ist genau wie bei der EU mit dem neuen Mercosur-Abkommen. Da die Vereinigten Staaten weniger zuverlässig werden, versuchen andere Länder, Wege zu finden, um sich neu aufzustellen. Das wird Zeit brauchen, aber es ist nicht so, dass wir in Einflusssphären geraten. Wir befinden uns nicht in einem neuen Kalten Krieg. Die Vereinigten Staaten lösen einseitig ihre derzeitige Weltordnung auf, und andere Länder auf der ganzen Welt reagieren darauf, um mit der Zeit neue Strukturen aufzubauen.
Die Frage ist, ob diese Neuorientierung nur so lange andauern wird, wie Trump im Amt ist?
Nein, es wird dauerhaft sein. Und die US-Politik wird dauerhafte Schäden anrichten. Wie gross diese Schäden sein werden, hängt davon ab, wie viel Trump in den nächsten ein, zwei, drei Jahren erreichen kann. Ich glaube nicht, dass Trump mit der politischen Revolution, die er derzeit in den Vereinigten Staaten anzustreben versucht, letztendlich Erfolg haben wird. Aber schauen Sie doch, was wir bereits gesehen haben, wie globale Führungskräfte wichtige geopolitische Entscheidungen getroffen haben, um sich von ihrer Abhängigkeit von den Vereinigten Staaten zu lösen, sich von ihrer Verwundbarkeit zu lösen und sicherzustellen, dass sie nie wieder in diese verwundbare Lage geraten. Und dabei ist Trump erst ein Jahr im Amt. Wir haben noch drei Jahre vor uns. Dieser Trend, sich gegen die USA abzusichern, ist eindeutig dauerhaft.
Dennoch bleiben die USA ein attraktives Ziel für Investitionen, sie haben weiterhin die grösste Volkswirtschaft. Auf der anderen Seite gibt es die Einmischungen von Trump in die Wirtschaft. Führt das unter dem Strich bei Ihren Kunden dazu, sich von den USA abzuwenden?
Ich denke, dass die Abhängigkeit vom US-Markt langfristig abnehmen wird, weil die Menschen auf lange Frist erkennen werden, dass die USA viel Schaden angerichtet haben. Sie investieren nicht in erneuerbare Energien, sie holen nicht die besten Talente an die Universitäten. Es wird immer schwieriger, die besten Talente für Spitzenpositionen zu gewinnen. Es werden viele Entscheidungen getroffen, die die Vereinigten Staaten als Partner und als Investitionsziel langfristig weniger attraktiv machen, auch wenn die US-Wirtschaft derzeit sehr gut läuft und ihr Innovationspotenzial sowie ihre Unternehmer die besten der Welt sind. Wenn man jedoch aktiv kurzfristige Massnahmen ergreift, um andere Menschen abzuschrecken, werden diese Entscheidungen treffen, die letztendlich kostspielig sind. Ich meine, die USA sind nicht das mächtigste Land der Welt, nur weil sie über ein starkes Militär und eine starke Wirtschaft verfügen. Es liegt auch daran, dass andere Länder ihnen vertrauen. Andere Länder schliessen sich ihnen eher an; die Nato funktionierte besser als der Warschauer Pakt, weil die Länder den Vereinigten Staaten vertrauen. Mit einem Zwangsmodell erreicht man weniger. Es ist teurer. Es ist schwieriger.
Derzeit zerstört Trump viel Vertrauen in Europa, weil er Grönland annektieren will. Glauben Sie, dass Europa über den nötigen Einfluss verfügt, um ihn zurückzudrängen?
Die Chinesen haben Einfluss, auch wenn sie schwächer sind als die USA, aber Chinas Staatschef Xi Jinping ist stärker. Die europäischen Staats- und Regierungschefs werden Entscheidungen treffen müssen, die schmerzhaft, aber notwendig sind. Doch sie sind nicht so gut koordiniert wie die Chinesen und haben mehr Kontrollmechanismen.
Was können die Europäer tun?
Sie könnten Gegenzölle gegen die Vereinigten Staaten verhängen. Das scheint mir unerlässlich zu sein. Aber die Briten haben davon schon wieder Abstand genommen. Die Europäer können sicherlich auch das Anti-Zwangs-Instrument, das ACI, einsetzen (ein Instrument, US-Firmen temporär vom Binnenmarkt auszuschliessen, Anm. d. Red). Und wenn die Amerikaner die Souveränität eines Nato-Landes bedrohen, sollten ihnen die Europäer auch keinen Zugang mehr zu den US-Stützpunkten auf europäischem Territorium gewähren. Das sind Dinge, die die Europäer tun müssen. Aber meiner Meinung nach hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen weder das Format noch die institutionelle Kontrolle, um das effektiv zu tun. Diese Schritte müssen also die einzelnen europäischen Staats- und Regierungschefs machen. Das müssen wir von den Deutschen sehen. Das müssen wir von den Franzosen und den Briten sehen. Das müssen wir von den Nordeuropäern, den Balten und den Polen sehen. Aber noch kann ich keine geschlossene Antwort erkennen.