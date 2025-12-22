Kostin, der sein Kursziel für den S&P 500 Index bis Ende 2025 bereits viermal angepasst hat, erklärte, die Kursschwankungen hätten die Prognosen «herausfordernd» gemacht, da die Massnahmen die Aussichten für Wirtschaftswachstum und Inflation beeinträchtigt hätten. «Allein in diesem Jahr hat sich die Geschichte in mehrere Kapitel unterteilt», sagte er. «Wir berücksichtigen in unseren Modellen drei Variablen: Gewinne, Bewertung und Geldfluss. Dieses Modell wurde nach den Zöllen unsicher, aber ich habe in meiner Karriere schon viele schwierige Prognosephasen erlebt.»