David Kostin, Chefstratege für US-Aktien bei Goldman Sachs, geht Ende des Jahres nach über drei Jahrzehnten bei der Investmentbank in den Ruhestand. Der Stratege, der 1994 zu Goldman kam und 2004 ins Portfoliostrategie-Team wechselte, wird laut einem Bloomberg News vorliegenden Memo von Ben Snider abgelöst.
«Es war mir eine Ehre, diese Position innegehabt zu haben», sagte Kostin in einem Interview. «Bei der Bank herrscht ein extrem dynamisches Arbeitsumfeld, und man arbeitet mit vielen aussergewöhnlichen Menschen zusammen. Die Standards sind hoch, und der Markt ist ständig in Bewegung. Aber nach 40 Jahren als Wall-Street-Analyst ist jetzt der richtige Zeitpunkt für mich, in den Ruhestand zu gehen.»
«Kostin stellte den Kunden in den Mittelpunkt der Aktienmarktanalyse, entwickelte strenge Rahmenbedingungen und lieferte differenzierte Produkte und Erkenntnisse», schrieb Jan Hatzius, Chefökonom der Bank, in einem separaten Memo.
Ein Sprecher von Goldman Sachs bestätigte den Inhalt beider Memos. Bloomberg hat Snider ebenfalls um eine Stellungnahme gebeten. Kostin, der künftig als Berater bei der Bank tätig sein wird, zählt zu den einflussreichsten Strategen der Wall Street.
Der S&P 500 schloss das vergangene Jahr nahe seiner Zielmarke von 6000 Punkten ab. Zu seinen weiteren bemerkenswerten Prognosen gehört eine Warnung für 2024, dass US-Aktien die überdurchschnittliche Performance des letzten Jahrzehnts voraussichtlich nicht beibehalten können.
Der Stratege entwickelte auch den populären Goldman Sachs Hedgefonds VIP Index, der die grössten Long-Positionen fundamental orientierter Hedgefonds abbildet und die Grundlage für einen gleichnamigen ETF bildet.
Die sprunghaften Kurswechsel von Präsident Donald Trump haben 2025 die Finanzmärkte erschüttert und die Prognosemodelle der Wall-Street-Banken durcheinandergebracht. Strategen wie Kostin mussten zunächst ihre optimistischen Einschätzungen aufgeben und dann wieder aufnehmen, nachdem Trump historische Zölle auf internationale Handelspartner verhängt und diese später wieder zurückgenommen hatte.
Kostin, der sein Kursziel für den S&P 500 Index bis Ende 2025 bereits viermal angepasst hat, erklärte, die Kursschwankungen hätten die Prognosen «herausfordernd» gemacht, da die Massnahmen die Aussichten für Wirtschaftswachstum und Inflation beeinträchtigt hätten. «Allein in diesem Jahr hat sich die Geschichte in mehrere Kapitel unterteilt», sagte er. «Wir berücksichtigen in unseren Modellen drei Variablen: Gewinne, Bewertung und Geldfluss. Dieses Modell wurde nach den Zöllen unsicher, aber ich habe in meiner Karriere schon viele schwierige Prognosephasen erlebt.»
Diese Marktentwicklung ist Teil seiner Botschaft bei der Übergabe der Leitung an Snider, der 2010 als Analyst zu Goldman Sachs kam und 2017 zum Managing Director ernannt wurde. Kostin erklärte, er habe Snider während des gesamten Übergangs begleitet. «Entscheidend ist, in einem Markt, der immer effizienter wird, Mehrwert zu schaffen», so Kostin. «Die Lehre daraus ist: Die Dinge verändern sich ständig. Wie kann man also vorausschauend denken und Wege finden, um den Kunden einen Mehrwert zu bieten?»
(Bloomberg/cash)