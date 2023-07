Er hebe seine Prognosen an auf Basis einer nachhaltig höheren Rentabilität, schreibt Analyst Guillermo Peigneux. Nach dem starken zweiten Quartal bekräftige er seine Ansicht, dass der Industriekonzern dank seines Engagements in den Bereichen Automation und Elektrifizierung seine kurzfristigen Wachstumsschätzungen deutlich übertreffen könnte. Auch die steigenden Margenannahmen mit Aufwärtspotenzial auf über 17 Prozent machten ABB zu einem Top-Kauf, sofern das Portfoliomanagement und die Restrukturierung zügig durchgeführt würden, so der Analyst.