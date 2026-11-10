Dass Verwaltungsrats- und Geschäftsleitungsmitglieder Aktien des von ihnen geführten Unternehmens verkaufen, kommt alle paar Tage oder sogar öfter vor. Auch Revisionen von Jahreszielen gibt es immer wieder. Doch wenn Zielsenkungen - und damit verbunden Aktienkursstürze - zeitlich dicht auf Aktienverkäufe folgen, so wirft dies Fragen auf. So etwa beim Tessiner Orthopädieunternehmen Medacta.
Laut der Datenbank der Börsenaufsicht SIX Exchange Regulation (SER) haben ein oder mehrere exekutive Verwaltungsratsmitglieder beziehungsweise Mitglieder der Geschäftsleitung drei Pakete von Medacta-Aktien im Gesamtwert von rund 878'000 Franken verkauft. Die SER-Meldungen datieren vom 30. Oktober, weshalb die Management-Transaktionen aufgrund der fünftägigen Meldefrist effektiv in den letzten Oktobertagen stattgefunden haben werden.
Am vergangenen Donnerstag, 5. November, gab Medacta nach Börsenschluss tiefere Jahresziele bekannt. Für das Gesamtjahr 2026 werde neu ein 9-prozentiges Umsatzwachstum angepeilt; zuvor wurden 10 bis 14 Prozent angestrebt. Zudem sank die Prognose für die bereinigte Ebitda-Marge: Sie soll nun in etwa auf dem Niveau von 2025 liegen; bislang sollte die Marge um zirka 50 Basispunkte gegenüber dem Jahr 2025 steigen.
Die Börse reagierte harsch auf die Nachrichten aus Castel San Pietro, wo Medacta beheimatet ist. Am Freitag sackte der Preis je Medacta-Anteilsschein um 13,6 Prozent auf 106,40 Franken ab. Dies, nachdem sich die Valoren seit Mitte September von unter 110 auf über 120 Franken vorgearbeitet hatten.
Die dichte Abfolge von Management-Verkäufen, gekappten Jahreszielen und dem unmittelbar darauf folgenden Aktienkurszerfall liess unter Börsianern «die Wogen hochgehen», wie der cash Insider berichtete. Die Frage stellt sich, ob ein Zusammenhang besteht zwischen den Aktienverkäufen und der Guidance-Senkung.
«Die zeitliche Nähe ist auffällig, belegt aber keinen Zusammenhang», sagt Serge Nussbaumer, Kapitalmarktspezialist beim Wertschriftenhaus Maverix. Entscheidend sei, was die Verkäufer zum Zeitpunkt ihrer Transaktionen über die bevorstehende Prognosesenkung wussten. Verkäufe könnten auch private oder länger geplante Gründe haben. Medacta sollte deshalb nachvollziehbar erklären, wann sich die Verfehlung des Jahresausblicks abzeichnete und wie die Handelsfreigaben erfolgten, so Nussbaumer weiter. «Aus Anlegersicht wäre mehr Transparenz hilfreich, um das Vertrauen in die Unternehmensführung zu stärken.»
Derweil geht aus der Medacta-Mitteilung vom Donnerstagabend hervor, dass die Prognosesenkung nicht komplett aus heiterem Himmel gekommen ist. Die Anpassung spiegele in erster Linie ein insgesamt schwächeres Marktumfeld im US-Gesundheitssektor wider, hiess es. Auf Basis der im ersten Halbjahr 2026 beobachteten Trends sei Medacta von einer Verbesserung in der zweiten Jahreshälfte ausgegangen – eine Erwartung, die sich jedoch nicht erfüllt habe.
Auf Nachfrage von cash.ch versicherte ein Medacta-Sprecher, die Management-Transaktionen von Ende Oktober stünden in keinem Zusammenhang mit der nach unten korrigierten Prognose für 2026. Nachdem die Finanzdaten für den Oktober zu Novemberbeginn verfügbar gewesen seien, habe sich das Management um CEO Francesco Siccardi an den Verwaltungsrat gewandt, um niedrigere Jahresziele vorzuschlagen. Die endgültige Entscheidung, diese Ziele zu senken, sei dann vom Verwaltungsrat und nicht vom Managementteam getroffen worden. Die überarbeitete Jahresprognose sei bewusst konservativer als die vorherige und berücksichtige den schwächeren US-Markt, so die bei Medacta zuständige Person gegenüber cash.ch.
Die Schweizer Börsenaufsicht SER äussert sich auf Anfrage nicht zu einzelnen an der Schweizer Börse kotierten Unternehmen. Sie überwache jedoch sämtliche Handelsteilnehmer und Emittenten hinsichtlich der Einhaltung der anwendbaren börsenrechtlichen Regularien und gehe möglichen Verdachtsmomenten systematisch nach.
Unterdessen haben sich die Titel von Medacta ein Stück weit vom Kurssturz erholt. Sie notieren am Dienstag knapp 4 Prozent höher als am Freitagabend und sind daher 110,40 Franken wert. Dieser Preis vergleicht sich mit dem Allzeithoch bei 177,20 Franken, das im Januar 2026 erreicht wurde. Seither standen die Titel unter anhaltendem Druck. Die Schwäche des US-Geschäfts hat sich hierbei dämpfend auf die Stimmung unter den Anlegern ausgewirkt.
Auch wenn eine rasche Rückkehr von Medacta zu alter Stärke kaum erwartbar ist, so bleiben die Aussichten längerfristig intakt. Am vergangenen Donnerstag hat das Management die Mittelfristziele bestätigt, und am Montag schrieb die St. Galler Kantonalbank: «Wir erachten Medacta als angemessen bewertet. Die Aktie weist die Eigenschaften einer Qualitätsaktie auf.» Zugleich wird die Medacta-Aktie von drei durch die Nachrichtenagentur AWP erfassten Analysten zum Kauf empfohlen. Drei weitere Experten sagen «Halten». Verkaufsempfehlungen gibt es keine. Das durchschnittliche Preisziel liegt bei 150,83 Franken - rund 37 Prozent über der aktuellen Notiz.