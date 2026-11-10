Auf Nachfrage von cash.ch versicherte ein Medacta-Sprecher, die Management-Transaktionen von Ende Oktober stünden in keinem Zusammenhang mit der nach unten korrigierten Prognose für 2026. Nachdem die Finanzdaten für den Oktober zu Novemberbeginn verfügbar gewesen seien, habe sich das Management um CEO Francesco Siccardi an den Verwaltungsrat gewandt, um niedrigere Jahresziele vorzuschlagen. Die endgültige Entscheidung, diese Ziele zu senken, sei dann vom Verwaltungsrat und nicht vom Managementteam getroffen worden. Die überarbeitete Jahresprognose sei bewusst konservativer als die vorherige und berücksichtige den schwächeren US-Markt, so die bei Medacta zuständige Person gegenüber cash.ch.