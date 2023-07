"Wir beobachten in einer Reihe von Industrien, darunter mit Chemie und Auto in zwei Schlüsselbranchen, einen Abbau", sagte Clemens Fuest in einem am Mittwoch vorab verbreiteten Interview mit der Wochenzeitung "Die Zeit". Die Automobilindustrie schrumpfe bereits seit mehreren Jahren, "ihre Produktion entspricht heute nur noch etwa zwei Dritteln des Niveaus von 2018".