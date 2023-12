Ein sehr grosser Anteil aus diesem Milliardentopf sei für Projekte in Ostdeutschland vorgesehen gewesen, allein rund 15 Milliarden Euro für die Ansiedlung von Intel in Magdeburg und von TSMC in Dresden. Das nun abzublasen, «wäre in jeglicher Hinsicht sehr gefährlich», warnte Fratzscher auch mit Blick auf die 2024 in Sachsen, Thüringen und Brandenburg anstehenden Landtagswahlen. Damit würde «der Wahlerfolg der AfD quasi garantiert», sagte der DIW-Präsident.