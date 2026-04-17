Auf diese Lage nun mit einem Tankrabatt zu reagieren, wie es die Bundesregierung plant, hält der Direktor des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung (WIFO) allerdings für einen Fehler. Wenn man den Sprit vergünstige, gebe es weniger Anreize, weniger oder langsamer zu fahren, wie es in einer Knappheit angemessen wäre, betont er. «Das wiederum bedeutet, dass wir zu viel Nachfrage nach den knappen Rohstoffen haben und das treibt erst recht die Marktpreise von Diesel und Benzin nach oben.»