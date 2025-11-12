Banger Blick auf Frankreich

Für die Konjunktur in der Euro-Zone stelle eine Verschärfung der politischen Lage in Frankreich ein Risiko dar. «Sollte es der neuen Regierung wider Erwarten nicht gelingen, einen Kompromiss für den kommenden Haushalt auszuhandeln, dürfte die politische Unsicherheit die Stimmung von Unternehmen sowie Verbraucherinnen und Verbrauchern weiter verschlechtern», erklärten die Gutachter. In einem solchen Fall könnten die Renditen auf französische Staatsanleihen weiter steigen und eine noch stärkere Konsolidierung erforderlich machen, um Vertrauen an den Finanzmärkten zurückzugewinnen. Dies könnte nicht nur das BIP-Wachstum in Frankreich erheblich dämpfen, sondern auch die Konjunktur in weiteren EU-Mitgliedstaaten bremsen. Der Sachverständigenrat geht davon aus, dass das BIP in Frankreich 2025 und 2026 jeweils um 0,8 Prozent steigen wird.