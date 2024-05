Für Spannung sorgt nun die bevorstehende Worldwide Developers Conference 2024, die am 10. Juni beginnt. Es wird erwartet, dass der von Tim Cook geführte Konzern seine KI-Strategie präsentiert. In diesem Zusammenhang hat die Bank of America ihre Kaufempfehlung für den «Top Pick» Apple bei einem Kursziel von 230 Dollar bestätigt, was ein Aufwärtspotenzial von 20 Prozent impliziert.