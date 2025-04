Unmittelbar nach der US-Wahl, als die Wall Street die Aussichten auf einen wirtschaftsfreundlichen Präsidenten Donald Trump in vollen Zügen genoss, schlug Peter Berezin Alarm. Berezin und sein Team bei der Research-Firma BCA sagten voraus, dass breit angelegte einseitige Zölle kommen würden - und dass die Vorschläge der neuen Regierung weit über das hinausgehen würden, was in Trumps erster Amtszeit umgesetzt worden war.