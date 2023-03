Der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank und der Ausverkauf der Aktien der Credit Suisse haben in diesem Monat die Sorgen um die Gesundheit des globalen Finanzsystems geschürt und die Märkte in Aufruhr versetzt. Die US-Futures waren am Montag stabil, da die Anleger die Auswirkungen der Übernahme der Credit Suisse durch die UBS bewerteten und der Zinsentscheidung der Federal Reserve am Mittwoch entgegensahen.