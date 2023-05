Die Fed hat die Zinsen seit Anfang 2022 von nahe null auf eine Spanne von 5,00 bis 5,25 Prozent angehoben, um den Preisauftrieb einzudämmen und den Arbeitsmarkt abzukühlen. Sie hält sich die Option einer Zinspause offen, will aber mit Blick auf die hereinkommenden Daten flexibel bleiben. Die EZB-Währungshüter um Notenbankchefin Christine Lagarde hatten vergangene Woche im Kampf gegen die Inflation die Zinsen um 0,25 Prozentpunkte angehoben. Der an den Finanzmärkten massgebliche Einlagensatz, den Geldhäuser für das Parken überschüssiger Gelder erhalten, liegt damit inzwischen bei 3,25 Prozent. Es war bereits die siebte Zinsanhebung in Folge seit der Zinswende im Juli 2022.