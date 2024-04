Schocks können zu Kosteninflation führen

Infolge der restriktiveren Geldpolitik der Zentralbanken ist die Inflation in den Vereinigten Staaten und in der Europäischen Union zurückgegangen. Parallel dazu hat sich das Wirtschaftswachstum in wichtigen Branchen und Märkten verlangsamt. Die Weltwirtschaft wurde durch die anhaltende Stärke des Dienstleistungssektors im Jahr 2023 gestützt, während das verarbeitende Gewerbe schrumpfte, schreiben die Autoren. In der Europäischen Union stagniert das Wirtschaftswachstum in 2023 mit 0,6 Prozent. Trotz der weit verbreiteten Vorhersagen einer Rezession im Jahr 2023 scheint sich die Vorstellung einer «weichen Landung» durchzusetzen. Dennoch sei die Situation sehr labil. Jeder weitere Schock, vor allem im Bereich der Lieferketten-Risiken, könnte zu erneuten Preissteigerungen und damit zur Kosteninflation führen, so Funk.