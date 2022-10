Premierministerin Liz Truss hatte am Donnerstag angesichts massiver Kritik nach rund sechs Wochen ihren Rücktritt angekündigt. Das Nominierungs- und Abstimmungsverfahren für Truss' Nachfolger soll am Montag beginnen. Dann soll durch eine Serie von Abstimmungen unter den Abgeordneten der regierenden Konservativen die Zahl der Kandidaten auf zwei reduziert werden. Bis Freitag, den 28. Oktober, können dann die Mitglieder der Partei online sich zwischen ihnen entscheiden. Das Ergebnis soll noch an dem Tag bekanntgegeben werden. Eine Umfrage vor einigen Tagen zeigte unter den Parteimitgliedern eine Mehrheit für Johnson. Wettbüros sehen dagegen dessen ehemaligen Finanzminister Rishi Sunak als Favoriten.