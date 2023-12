Die Dekotierung erfolgt per 8. Dezember 2023, letzter Handelstag bei der SIX Swiss Exchange ist der 7. Dezember. Die SIX Exchange Regulation AG habe einem entsprechenden Gesuch von Tornos entsprochen, teilte die Regulatorin am Donnerstag nach Börsenschluss mit. Tornos steht vor der Fusion mit dem Mitbewerber Starrag.