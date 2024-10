«Wir betrachten dies als einen historischen Meilenstein, der Suriname erhebliche Chancen und Einkommensmöglichkeiten eröffnet und Investoren aus aller Welt anzieht», sagte Surinames Präsident Chandrikapersad Santokhi. Mehr als 6000 direkte und indirekte Jobs sollen nach Angaben des französischen Energieunternehmens geschaffen werden. «Dies wird die grösste jemals getätigte Investition in unserem Land sein», sagte die Geschäftsführerin des staatlichen Ölunternehmens Staatsolie, Annand Jagesar. Staatsolie will sich im kommenden Jahr ebenfalls am Projekt beteiligen.